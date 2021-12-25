Италия

Легендарный наставник раскритиковал главного тренера Ювентуса за нежелание перебраться в другой чемпионат.

Экс-наставник Ювентуса, Милана, Ромы и ряда других клубов Фабио Капелло поделился мнением о работе Массимилиано Аллегри на посту главного тренера "Старой синьоры".

75-летний специалист считает, что Аллегри мог бы попробовать свои силы в другом чемпионате, однако слишком для этого ленив.

"Я не думаю, что он виноват в сложившейся ситуации в Ювентусе. Он может допускать ошибки, но быстро на них учится. Он всегда знает, что ему делать.

У Аллегри был шанс возглавить мадридский Реал — это его самая главная ошибка во всей карьере. Макс слишком ленив, чтобы решиться на такой шаг. Ему главное, чтобы Ливорно было рядом. Ювентус был удобным выбором, который он и сделал", — приводит слова Капелло Football Italia.

Напомним, это второй период Аллегри в туринском клубе, который он возглавлял с 2014 по 2019 год. В период, когда специалист был без работы ему поступали предложения от мадридского Реала, однако он их отверг.

Ранее о наставнике Ювентуса высказался Мануэль Локателли.