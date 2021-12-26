Италия

Футболист миланского Интера о процессе адаптации в новой команде.

Защитник миланского Интера и сборной Нидерландов Дензел Думфрис рассказал о процессе адаптации в новой команде, а также поделился своей заветной мечтой.

Футболист заявил, что многим обязан наставнику "змей" Симоне Индзаги.

"Я многим обязан Интеру и тактике 3-5-2. Я многому научился в своей новой команде и продолжаю учиться. Одновременно с этим я не понимаю, почему Нидерланды не используют эту формацию — она очень подходит под атакующий стиль.

Чемпионат мира? Я хочу туда поехать, должен поехать. Я сделаю все, чтобы моя мечта осуществилась. Это нечто особенное, о чем мечтает каждый ребенок", — приводит слова Думфриса сайт Джанлуки Ди Марцио со ссылкой на Votebal International.

В текущем сезоне Думфрис сыграл 21 матч за Интер, сумев отличиться тремя голами и результативными передачами во всех турнирах.

Ранее футболист рассказал о процессе трансфера в миланский клуб.