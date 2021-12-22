Италия

Вингер "нерадзурри" рассказал о своей адаптации в Италии.

Дензел Думфрис даже не рассматривал другие варианты, когда узнал об интересе со стороны Интера.

"Я очень хотел оказаться именно в Интере, поэтому постоянно названивал Мино Райоле, буквально каждый день, – рассказал Sport Mediaset вингер чемпиона Италии. – Было очень хорошее предложение от Эвертона после Евро-2020, но я его даже не рассматривал".

"Естественно, я не рассчитывал на то, что сразу стану игроком стартового состава — без хорошей подготовки, никогда ранее не играв границей, в совершенно не похожем на голландский, футболе. Но я был готов много работать".

«Постепенно все наладилось, и здесь я очень благодарен своему земляку Стефану де Врею, который помог адаптироваться в новой среде, и Ивану Перишичу, играющему на противоположном фланге — он очень помог понять принципы игры Интера".

В нынешнем сезоне Думфрис сыграл за Интер 20 матчей во всех турнирах и забил 2 мяча. Ранее Дензел выступал за ПСВ, Херенвен и Спарту из Роттердама.