Италия

Стороны близки к заключению новой сделки.

Левый защитник Милана Тео Эрнандес вскоре продлит свой контракт с клубом.

Стороны находятся на продвинутой стадии переговоров. Новое соглашение будет рассчитано до лета 2026 года, а зарплата француза составит 4,5 млн евро с учетом бонусов, сообщает Николо Скира.

Прежний контракт Эрнандеса был рассчитан до лета 2024 года и зарплата футболиста составляла 1,5 млн евро в год.

Французский футболист присоединился к Милану летом 2019 года. С тех пор Эрнандес сыграл 101 матч за "россонери" во всех турнирах, отметившись 17 забитыми мячами, а также отдал 18 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Эрнандес отказал Манчестер Сити и ПСЖ.