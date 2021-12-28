Италия

Такой подарок защитник заказал себе "под елочку".

Защитник Ромы Роджер Ибаньес мечтает выиграть "скудетто" если не в следующем году, то в один из ближайших.

"У Ромы множество сильных качеств, и одно из них — это тренер, – цитирует 23-летнего бразильца Football Italia. – дело не только в том, что мы можем общаться на одном языке. Он действительно особенный. Думаю, что если и не в этом сезоне, то в одном из ближайших, он сделает Рому чемпионом".

"Вообще я мечтаю выиграть с Ромой абсолютно все, но начать хочу со "скудетто".

Ранее бразилец, чей контракт с Ромой рассчитан до лета 2025 года, а в нынешнем сезоне уже сыграл в составе "волков" 27 матчей во всех турнирах (4 гола), заявил, что готов выступать за сборную Италии.