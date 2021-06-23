Испания

Мадридский клуб намерен усилить линию обороны.

Реал продолжает поиски центрального защитника ввиду ухода из команды Серхио Рамоса.

По информации источника, в сферу интересов "сливочных" попал защитник Ромы Роджер Ибаьнес. Сообщается, что селекционный отдел мадридского клуба следит за 22-летним бразильцем.

В марте 2021 года "волки" продлили контракт с центрбэком до 2025 года.

Transfermarkt оценивает Ибаньеса в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что защитник "королевского" клуба Рафаэль Варан может перейти в ПСЖ в текущее трансферное окно.