Италия

Контракт австрийского хавбека с Хоффенхаймом рассчитан до лета 2022 года.

Опорный полузащитник Хоффенхайма Флориан Гриллич может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

Как сообщает журналист Николо Скира, в услугах 26-летнего австрийца заинтересован Наполи, который пристально следит за ситуацией вокруг истекающего контракта футболиста.

Уже этой зимой с Грилличем смогут вести переговоры другие клубы, так как его соглашение с Хоффенхаймом рассчитано до лета 2022 года.

Неаполитанцы хотели бы заполучить австрийского хавбека, который провел в текущем сезоне Бундеслиги 12 матчей, на правах свободного агента.

Ранее появлялась информация, что Тоттенхэм готов подписать Флориана Гриллича уже этой зимой. В таком случае Хоффенхайм сможет выручить с продажи футболиста хоть какие-то средства.