Полузащитник Хоффенхайма Флориан Гриллич попал в сферу интересов Тоттенхэма, сообщает Sky Germany.

"Шпоры" планируют укрепить защитную линию в январе и попытаются приобрести австрийского опорника. В подписании 26-летнего игрока также заинтересована Рома.

Действующий контракт Гриллича с Хоффенхаймом истекает в июне следующего года.

В текущем сезоне полузащитник провел 12 поединков в футболке Хоффенхайма.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм намерен отправить полузащитника Деле Алли в аренду.