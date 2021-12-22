Лондонский клуб нацелился на австрийского хавбека.
Флориан Гриллич, Getty Images
22 декабря 2021, 11:37
Полузащитник Хоффенхайма Флориан Гриллич попал в сферу интересов Тоттенхэма, сообщает Sky Germany.
"Шпоры" планируют укрепить защитную линию в январе и попытаются приобрести австрийского опорника. В подписании 26-летнего игрока также заинтересована Рома.
Действующий контракт Гриллича с Хоффенхаймом истекает в июне следующего года.
В текущем сезоне полузащитник провел 12 поединков в футболке Хоффенхайма.
Ранее сообщалось, что Тоттенхэм намерен отправить полузащитника Деле Алли в аренду.