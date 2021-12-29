Италия

Экс-форвард Ювентуса высказался о возможном переходе Лоренцо Инсинье.

Бывший нападающий Ювентуса, Пармы, Торонто и ряда других клубов Себастьян Джовинко высказался о возможном трансфере форварда Наполи Лоренцо Инсинье в клуб МЛС.

Джовинко считает, что Инсинье и Белотти должны дважды подумать, прежде чем ехать в МЛС.

"Торонто уверены, что подпишут Лоренцо и уже готовят ему к марту место в раздевалке. Это странно, ведь он капитан команды, которая сражается за Скудетто.

Лично мне понравилось в Торонто. Я нашел свой город и команду. В профессиональном плане вы должны быть готовы исчезнуть с радаров и потерять место в сборной. Со мной именно так и произошло. Это касается не только Инсинье, но и Белотти.

Что касается меня, то сейчас у меня нет предложений и я наслаждаюсь свободным временем. Если мне никто не предложит место в клубе Серии А — ничего страшного, я могу поиграть в Серии В и вместе с новым клубов выйти в элитный дивизион. Позорно играть в Серии В? Не думаю", — приводит слова футболиста сайт Джанлуки Ди Марцио со ссылкой на Corriere dello Sport.

Напомним, Джовинко покинул Аль-Хиляль в августе этого года и с тех пор находится без клуба.