Италия

В ближайшие дни ситуация с продажей миланского клуба должна разрешиться.

С 2016 года миланский Интер находится во владении китайской корпорации Suning Holdings Group, добившись за этот период значительного прогресса на внутренней арене, что в конечном итоге отобразилось в виде завоевания чемпионского титула в прошлом сезоне, однако финансовая составляющая жизни клуба в это же время оставляла желать лучшего.

"Змеи" только за сезон-2020/21 накопили убытков на 300 млн евро, что привело в конечном итоге к тому, что нынешние владельцы клуба оказались не против продать свои активы.

Покупатели не заставили себя долго ждать — Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF), который стал известен в Европе благодаря амбициозной покупке английского клуба Ньюкасл Юнайтед, решил расширить свою сферу влияния еще одной крупной сделкой.

885 млн евро со стороны потенциальных инвесторов станут внушительным предлогом к тому, чтобы нынешние владельцы Интера расстались со своим пакетом акций.

Подтверждение сделки ожидается в ближайшие дни, а в случае ее успешного завершения Саудовская Аравия получит в свое пользование очередной крупный актив в футбольной Европе, приблизившись к ОАЭ и Катару, которые владеют City Group и Пари Сен-Жермен соответственно.