Италия

Давиде Торчия рассказал о ситуации с трудоустройством своего клиента.

Агент защитника Ювентуса, который выступает в Кальяри на правах аренды Даниеле Ругани, рассказал о возможных вариантах дальнейшего трудоустройства своего клиента.

По словам Давиде Торчии, в его игроке на данный момент нет заинтересованных клубов, но они продолжают наблюдать за ситуацией на трансферном рынке.

"Я не думаю, что зимой что-то поменяется для моего клиента. Клубы стали менее расточительны. На данный момент, мне никто не звонил относительно Ругани. Конечно, если будет заинтересованность, то я с радостью предложу вариант Даниеле и мы его рассмотрим.

Он играл в Лиге чемпионов, выходил на поле с лучшими футболистами Италии. Думаю, мы сможем что-то придумать по окончанию аренды", — приводит слова агента сайт Джанлуки Ди Марцио.

В текущем сезоне Ругани сыграл 16 матчей за Кальяри во всех турнирах, по разу отметившись голом и результативной передачей.