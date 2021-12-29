Футболист пополнит состав аутсайдера чемпионата.
Риккардо Калафиори, Getty Images
29 декабря 2021, 21:33
Рома планирует отдать Кальяри в аренду своего защитника Риккардо Калафиори, сообщает Football Italia.
По информации источника, аренда будет рассчитана до конца текущего сезона. Клубы должны на днях объявить о сделке.
Калафиори сам попросил тренерский штаб и руководство "волков" найти ему новый клуб, так как получает мало игровой практики.
На его счету шесть матчей в Серии А за клуб и три игры в Лиге конференций. В 9 матчах на его счету один ассист.
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