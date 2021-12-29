Италия

Футболист пополнит состав аутсайдера чемпионата.

Рома планирует отдать Кальяри в аренду своего защитника Риккардо Калафиори, сообщает Football Italia.

По информации источника, аренда будет рассчитана до конца текущего сезона. Клубы должны на днях объявить о сделке.

Калафиори сам попросил тренерский штаб и руководство "волков" найти ему новый клуб, так как получает мало игровой практики.

На его счету шесть матчей в Серии А за клуб и три игры в Лиге конференций. В 9 матчах на его счету один ассист.

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