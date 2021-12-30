Италия

Под руководством Моуриньо полузащитник потерял возможности для получения игровой практики.

Гвинейский полузащитник римской Ромы Амаду Диавара проводит уже третий сезон в составе "волков", однако все никак ему не удается завоевать место в стартовой обойме.

После того, как Жозе Моуриньо возглавил столичный коллектив, 24-летний футболист принял участие лишь в восьми поединках (306 минут), отдав при этом одну голевую передачу.

Подобная частота появлений на футбольном поле не устраивает исполнителя, поэтому конец сезона он хотел бы провести уже в стане другого клуба.

Сардинский Кальяри на этом фоне выступил с предложением об аренде Диавара, однако сам игрок заблокировал возможность данного перехода.

При этом, полузащитник остается открыт для новых предложений, но скорее рассмотрит возможность полноценного трансфера.

Желающим приобрести Диавара, у которого еще два с половиной года до конца действующего контракта, придется выложить около 10 млн евро, в которые его оценил портал Transfermarkt.