Под руководством Моуриньо полузащитник потерял возможности для получения игровой практики.
Амаду Диавара, Getty Images
30 декабря 2021, 07:15
Гвинейский полузащитник римской Ромы Амаду Диавара проводит уже третий сезон в составе "волков", однако все никак ему не удается завоевать место в стартовой обойме.
После того, как Жозе Моуриньо возглавил столичный коллектив, 24-летний футболист принял участие лишь в восьми поединках (306 минут), отдав при этом одну голевую передачу.
Подобная частота появлений на футбольном поле не устраивает исполнителя, поэтому конец сезона он хотел бы провести уже в стане другого клуба.
Сардинский Кальяри на этом фоне выступил с предложением об аренде Диавара, однако сам игрок заблокировал возможность данного перехода.
При этом, полузащитник остается открыт для новых предложений, но скорее рассмотрит возможность полноценного трансфера.
Желающим приобрести Диавара, у которого еще два с половиной года до конца действующего контракта, придется выложить около 10 млн евро, в которые его оценил портал Transfermarkt.