Италия

Итальянский клуб намерен любыми способами сохранить ключевого игрока.

Фланговый защитник итальянского Милана Тео Эрнандес своими успеха на пути становления в качестве лидера коллектива Стефано Пьоли привлек внимание большинства топ-клубов Европы, поэтому "россонери" вынуждены отбиваться от попыток претендентов на футболиста начать с ним диалог о возможном трансфере.

Одна из последних на данный момент последовала со стороны лондонского Челси, который по ходу сезона потерял Бена Чилвелла, в результате чего теперь вынужден искать замену на свой фланг обороны.

Немногим ранее, Милан успешно отбивал желание французского Пари Сен-Жермен усилить свою линию защиты очередным скоростным исполнителем.

Как сообщает итальянская пресса, "пенсионеры" были готовы выложить более 60 млн евро за переход 24-летнего исполнителя, но позиция "россонери" была однозначной — отказ.

Итальянский коллектив прекрасно понимает, что, в случае продажи Эрнандеса, необходимость участие в Кубке африканских наций для Балло-Туре оставит левый фланг обороны Милана совершенно без номинальных кандидатов на эту позицию.

В свою очередь, "красно-черные" предложили Тео новый контракт, и теперь ждут реакции своего футболиста на обновленные условия соглашения.