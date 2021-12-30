Италия

Парижане хотят избавиться от футболиста, но римляне не могут себе его позволить.

Римский Лацио на время зимнего трансферного окна установил себе целью укрепление левого фланга обороны, подходящим кандидатом для чего был выбран нынешний защитник французского Пари Сен-Жермен Левен Кюрзава.

"Красно-синие" и сами были бы не против избавиться от футболиста, который имеет на руках контракт до 2024 года, высокую заработную плату, однако сыграл всего девять минут в текущем сезоне.

Несмотря на то, что главный тренер "орлов" Маурицио Сарри видит на левом фланге обороны Эмерсона Палмьери или Рейнильдо Мандава, руководство Лацио настаивает на приобретении Кюрзава, однако текущий оклад футболиста ставит в тупик перспективы переговоров.

Дело в том, что зарплата француза составляет 5 млн евро в год, что на 1 млн евро больше, чем получает наиболее высокооплачиваемый футболист Лацио на данный момент — Чиро Иммобиле.

В данной ситуации римский коллектив надеется сыграть на острой необходимости ПСЖ сбалансировать зарплатную ведомость, запросив у французской стороны совместную выплату оклада футболиста.

Реакции ПСЖ на данный запрос еще не поступало, однако высока вероятность, что желание избавиться от неиграющего футболиста все-таки возьмет верх над парижанами.