Италия

Немецкий защитник может перейти в стан действующего чемпиона Италии на правах свободного агента.

Центральный защитник Маттиас Гинтер накануне объявил о том, что покинет менхенгладбахскую Боруссию летом 2022 года, когда его контракт подойдет к своему завершению.

Как сообщает журналист Николо Скира, в подписании 27-летнего немца заинтересован миланский Интер, который уже успел связаться с футболистом и обсудить детали возможного будущего перехода на правах свободного агента.

По информации источника, руководство "нерадзурри" предложило Гинтеру предварительный контракт на четыре года, по условиям которого футболист будет зарабатывать 3 миллиона евро, не считая различных бонусов.

В текущем сезоне Маттиас Гинтер провел в футболке "жеребят" 17 поединков во всех турнирах, в которых не отметился ни одним результативным действием.