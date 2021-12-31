Италия

По всей видимости, итальянскому клубу удалось опередить ЦСКА Москва в борьбе за французского хавбека.

Центральный полузащитник Баварии Микаэль Кюизанс в ближайшее время должен перебраться в итальянскую Серию А, подписав контракт с Венецией на постоянной основе.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, стороны согласовали все условия будущей сделки — итальянский клуб заплатит "красным" за 22-летнего француза 4 миллиона евро, не считая различных бонусов.

Чтобы завершить трансфер, осталось уладить бюрократические моменты, а именно подписать все необходимые документы.

По информации источника, руководство Венеции уверено, что им удалось опередить московский ЦСКА в борьбе за Кюизанса.

Ранее уже появлялась информация, что Микаэль проходил медосмотр в стане новичка Серии А.