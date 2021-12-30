Француз близок к переходу в итальянский клуб.
Микаэль Кюизанс, Getty Images
30 декабря 2021, 17:02
Полузащитник Баварии Микаэль Кюизанс должен в ближайшее время стать игроком Венеции на постоянной основе.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Кюизанс уже прибыл в расположение Венеции для прохождения медосмотра и подписания контракта. Детали сделки между клубами пока остаются неизвестными.
В подписании 22-летнего игрока также был заинтересован московский ЦСКА, но он отклонил предложение российского клуба.
Ранее сообщалось, что Бавария заинтересована в подписании нападающего Ювентуса Деяна Кулусевски.