Италия

Француз близок к переходу в итальянский клуб.

Полузащитник Баварии Микаэль Кюизанс должен в ближайшее время стать игроком Венеции на постоянной основе.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Кюизанс уже прибыл в расположение Венеции для прохождения медосмотра и подписания контракта. Детали сделки между клубами пока остаются неизвестными.

В подписании 22-летнего игрока также был заинтересован московский ЦСКА, но он отклонил предложение российского клуба.

Ранее сообщалось, что Бавария заинтересована в подписании нападающего Ювентуса Деяна Кулусевски.