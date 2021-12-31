Италия

Нидерландский центрбек продолжит выступать за "старую синьору", несмотря на различные слухи.

Центральный защитник Маттейс де Лигт не уйдет из туринского Ювентуса в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, все слухи, которые фигурировали в прессе касательно возможного перехода 22-летнего нидерландца в каталонскую Барселону, не подтверждаются. Сообщается, что Де Лигт точно не покинет Ювентус в январе 2022 года.

Кроме того, на фоне интереса Барселоны к форварду Ювентуса Альваро Морате, права на которого принадлежат мадридскому Атлетико, источник заявил, что на данном этапе ни Мемфис Депай, ни Усман Дембеле не обсуждаются сторонами как часть сделки по потенциальному переезду испанского форварда на Камп Ноу.

В текущем сезоне Маттейс де Лигт провел за Ювентус 20 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить один гол.

Ранее издание La Repubblica писало, что "старая синьора" готова отпустить нидерландского центрбека только в том случае, если получит по нему предложение от 60 до 85 миллионов евро.