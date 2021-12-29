Италия

"Старая синьора" может расстаться с нидерландским защитником.

Ювентус готов отпустить защитника Маттейса де Лигта и определился с его стоимостью.

Как сообщает издание La Repubblica, туринский клуб может продать нидерландского центрбека, если получит за него предложение от 60 до 85 миллионов евро.

Де Лигт перешел в Ювентус летом 2019-го из Аякса за 85 млн евро. Действующий контракт защитника с туринским клубом рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 20 поединков в футболке "бьянконери", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что в приобретении де Лигта заинтересована Барселона. Также интерес к нидерландцу проявляют Челси и Тоттенхэм.