Италия

Футболист будет выступать в Сардинии на правах аренды.

Итальянский Кальяри на своем официальном сайте объявил подписании защитника Аталанты Маттео Ловато.

21-летний футболист переехал в Сардинию на правах аренды до окончания сезона-2021/22.

Отметим, что Ловато перебрался в Аталанту летом 2021 года из Вероны за восемь миллионов евро.

В текущем сезоне на счету футболиста семь матчей за "бергамасков" во всех турнирах, в которых он не отличался голевыми действиями.

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