Футболист будет выступать в Сардинии на правах аренды.
Маттео Ловато, Кальяри
03 января 2022, 16:56
Итальянский Кальяри на своем официальном сайте объявил подписании защитника Аталанты Маттео Ловато.
21-летний футболист переехал в Сардинию на правах аренды до окончания сезона-2021/22.
Отметим, что Ловато перебрался в Аталанту летом 2021 года из Вероны за восемь миллионов евро.
В текущем сезоне на счету футболиста семь матчей за "бергамасков" во всех турнирах, в которых он не отличался голевыми действиями.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.