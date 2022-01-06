Италия

Football.ua представляет анонс матча чемпионата Италии.

В рамках 20 тура итальянской Серии А Милан в домашнем поединке сыграет против римской Ромы.

Милан — Рома

Четверг, 6 января, 19:30. Сан-Сиро (Милан). Арбитр матча — Даниэле Киффи. Трансляция на Megogo.

Поединки Млана против Ромы являются уже многие годы своеобразным дерби двух городов. Поединки этих команд всегда оснащены множеством опасных моментов, зрелищной игрой и неожиданными результатами.

Милан подходит к матчу в качестве фаворита. Во-первых, команда Пьоли находится выше соперника в турнирной таблице, на втором месте, а во-вторых их футбол кажется намного привлекательнее соперников из Рима. Хотя не сказать о трудностях "россонепри" в последних матчах чемпионата Италии нельзя. В трех играх команда добыла лишь одну победу, над Эмполи в 19 туре (2:4), и не сказать, что она была уверенной. Эмполи несколько раз просто не повезло, и при удачном стечении обстоятельств счет мог бы быть 4:4. Ну а поражение от Наполи и ничья с боевитым Удинезе подчеркивает небольшие проблемы в клубе. Да, у Милана есть проблемы в атаке, так как Леау и Ребич не принимали участие в последних играх, да и усталость после Лиги чемпионов сказывалась. Сейчас лидеры вернулись и Милан снова готов бороться за первое место.

Рома, в отличии от Милана, в последних трех играх добыла семь очков, что не может не радовать руководство "волков", тренерский штаб во главе с Жозе Моуриньо и болельщиков. Особенно выделяется победа над Аталантой в той игре, где Роме предрекали поражение, а порой и крупное. Эти позитивные моменты немного загладили тот негатив, который обрушился на римлян после двух поражений подряд от Болоньи и Интера с общим счетом 0:4. На данный момент Рома занимает шестое место в турнирной таблице, и это не та позиция, на которой они хотят оказаться по окончанию сезона. Но, с другой стороны, Фиорентина поджимает, так как у "фиалок" хуже показатели и равное количество очков — по 32. Победа над Миланом поможет сеу Жозе увереннее себя чувствовать на тренерском кресле.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Балло Туре, Беннасер, Кьер, Кессье, Тетерушану — Дарбо, Диавара, Майораль, Спинаццола, Фузату.

Под вопросом: Кастильехо, Пеллегри, Плиццари.

Интересные факты:

- Команды между собой сыграли уже 192 матча. В 82 победил Милан и в 51 матче победа доставалась Роме.

- Самый результативный матч между Миланом и Ромой был сыгран в 1950 году. Тогда Милан добыл победу со счетом 6:2.