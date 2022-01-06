Италия

Football.ua представляет анонс матча чемпионата Италии.

В рамках 20 тура итальянской Серии А туринский Ювентус дома примет Наполи.

Ювентус — Наполи

Четверг, 6 января, 21:45. Альянц Стадиум (Турин). Арбитр матча — Симоне Соцца. Трансляция на Megogo.

После встряски и лихорадки в самом начале сезона, Ювентус потихоньку приходит в себя. Команда Массимилиано Аллегри начала вновь привыкать к стилю игры нового-старого главного тренера и, что самое важное, показывать результаты. Последние пять матчей в чемпионате Италии команда может занести себе в актив, ведь среди них было четыре победы и одна ничья. Но и соперники, прямо скажем, не сопоставимы с предстоящем — Кальяри, Болонья, Венеция, Дженоа и Салеринитана. А вот в матче против Наполи мы и сможем лицезреть то, насколько "зебры" готовы бороться за призовые места. Есть у Юве и потери перед игрой с неаполитанцами. Данило и Кьеллини — самые существенные, а Артур и Пинсольо — менее.

Неаполитанцы, откровенно говоря, сдали к середине сезона. Если в первые турах за ними любо-дорого было наблюдать, то сейчас сказываются и потери основных футболистов, и тяжелый график, из-за которого команда устала как морально, так и физически. И если бы после первых пяти туров Наполи мог бы катком пройтись по "старой сеньоре", то теперь большой вопрос, кто же в этом матче фаворит. "Аззурри" в последних шести играх лишь дважды побеждали своих соперников, трижды уступили в счете и раз сыграли вничью. Ко всему, у них огромные проблемы с подбором футболистов. В предстоящем поединке аж девять футболистов из стартовой обоймы не смогут сыграть. Среди них есть и лидеры.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Артур, Данилу, Кьеллини, Пинсольо — Замбо Ангисса, Кулибали, Лосано, Малькюи, Мерет, Осимцен, Петанья, Унал, Руй.

Под вопросом: Бонуччи, Рэмзи.

Интересные факты:

- Наполи в последних четырех матчах трижды уступили в домашних стенах.

- Ювентус не проигрывает уже шесть матчей во всех турнирах (5 побед и одна ничья).