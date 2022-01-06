Италия

Португальский наставник хочет переманить соотечественника в Италию.

Римская Рома в начальной фазе зимнего трансферного окна уже успела заручиться договоренностью с лондонским Арсеналом относительно трансфера на правах аренды полузащитника Энзли Мейтленд-Найлза, однако ее португальскому главному тренеру Жозе Моуриньо этой опции кажется недостаточно для того, чтобы закрыть кадровые проблемы в центре поля.

Именно поэтому "волки" обратились к португальскому Порту за получением информации по центральному полузащитнику Сержиу Оливейре, который может отыгрывать как оборонительную, та и атакующую роли.

29-летний португалец уже был связан слухами с переходом в Рому во время прошлогодней летней трансферной компании, но клубы так и не сошлись в деталях его перехода.

Сейчас же римляне намерены взять игрока в аренду на полгода с правом последующего выкупа, так как действующий контракт до 2025 года рискует существенно увеличить сумму отступных за уже опытного футболиста.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста Порту в 15 млн евро.

В текущем сезоне на счету Оливейры 24 матча за "драконов", в которых он забил пять голов и отдал одну голевую передачу. Особую популярность футболист получил в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА, когда помог своей команде выбить туринский Ювентус из плей-офф данного турнира.