Италия

Завершился один из немногих матчей итальянской Серии А.

В двадцатом туре итальянской Серии А Сампдория принимала на своем поле Кальяри.

В одном из тех матчей, отмены которого удалось избежать команды продемонстрировали довольно содержательный футбол, поочередно атакуя ворота друг друга.

Счет открыл Габбьядини, поразив дальний угол ворот с передачи Йосиды. Кальяри удалось перевернуть ход поединка во второй половине встречи. Сначала Дейола, а затем Паволетти поочередно изменили счет на табло.

В концовке встречи команды также проводили поочередные атаки, но счет больше не менялся.

Сампдория — Кальяри 1:2

Голы: Габбьядини, 18 — Дейола, 55, Паволетти, 71

Сампдория: Аудеро — Мурру, Шабо, Йосида (Дрэгушин, 51), Феррари (Чьерво, 72) — Кандрева, Экдаль (Йепес, 81), Торсбю, Берешиньски — Габбьядини (Квальярелла, 72), Капуто (Террегросса, 81)

Кальяри: Краньо — Карбони, Ловато, Альтаре — Ликояннис, Дейола (Фараго, 75), Грасси, Марин, Белланова — Паволетти (Перрейра, 81), Жоао Педро

Предупреждения: Ловато, Экдаль, Жоао Педро, Карбони.

Удаление: Кандрева, 90+1.