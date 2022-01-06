Центральный матч тура в Серии А остался без победителя.
Ювентус - Наполи, getty images
06 января 2022, 23:40
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Ювентус — Наполи 1:1
Голы: Кьеза, 54 — Мертенс, 23
Ювентус: Щесны — Куадрадо, Ругани, де Лигт, Алекс Сандро (Де Шильо, 75) - Рабьо (Бентанкур, 66), Локателли, Маккенни — Бернардески (Дибала, 66), Мората (Кин, 75), Кьеза (Кулусевски, 81).
Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани, Гулям — Демме, Лоботка — Зелиньски, Инсинье, Политано (Элмас, 76) - Мертенс (Петанья, 89)
Предупреждения: Алекс Сандро — Гулям