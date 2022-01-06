Италия

Футболист выбыл на неопределенный срок.

Поединок 20 тура итальянской Серии А между Болоньей и Интером не состоялся из-за эпидемии коронавируса в команде хозяев.

По правилам Серии А, не явившимся на матчи командам чемпионата засчитаны технические поражения.

Футболисты Интера, вместе с главным арбитром, вышли на поле, и, чтобы попросту не терять время, решили провести двухсторонку.

В одном из моментов защитник "нерадзурри" Федерик Димарко умудрился получить травму. Дензел Думфрис неудачно сыграл против своего одноклубника, въехав в его ногу, и выбил того из игры на неопределенный срок.

По истечении 45 минут арбитр поединка дал финальный свисток и футболисты Интера пошли проходить все необходимые процедуры — сдали тесты на допинг и так далее.

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