Италия

Обозреваем события в чемпионате Италии

Первый тур Серии А в 2022 году был очень специфическим, и виной тому новая вспышка коронавируса, основательно затронувшая итальянские команды. Как следствие, сразу четыре матча были отменены: Болонья – Интер, Аталанта – Торино, Салернитана – Венеция и Фиорентина – Удинезе. Что самое занимательное, руководство лиги до последнего не собиралось переносить эти матчи, несмотря на решения органов местного здравоохранения. Как следствие, получались нелепые сцены, когда одна из команд, прекрасно осознававшая, что матч не состоится, всё равно приезжала на стадион, чтобы соблюсти формальности.

По итогам случившегося Болонье, Торино, Салернитане и Удинезе грозят технические поражения за неявку. Их надежда – прецедент из минувшего сезона, когда в аналогичной ситуации Наполи подал апелляцию и добился переигровки матча с Ювентусом. Ждём новостей.

К счастью, шесть матчей всё-таки состоялись (под угрозой были игры с участием Вероны и Наполи, где тоже много заболевших), что даёт возможность считать этот тур минимально полноценным и даже заполнить все рубрики с героями тура. В частности, были сыграны оба центральных матча в Турине и Милане. Добавляем перестрелку в Риме, матч с участием команды Андрея Шевченко – и вот уже получается насыщенная картина.

В турнирном плане, конечно, отметим успех Наполи на Ювентус Стэдиум – именно так можно расценивать ничью, позволившую неаполитанцам сохранить отрыв от "бьянконери". В очередной раз не лучшим образом сыграли римские команды, которые всё дальше отстают от зоны Лиги чемпионов. Внизу таблицы важную победу одержал Кальяри, что позволяет надеяться на чудо а-ля прошлый сезон.

Остаться в живых

Для Наполи очередной тур точно не предвещал ничего хорошего. В декабре команда затормозила, потерпев ряд обидных неудач, а кадровые проблемы и не думают разрешаться – количество потерь было совершенно невообразимым (и вполне сопоставимым с Барселоной, соперником неаполитанцев по 1/8 финала ЛЧ). Ещё и ехать предстояло к Ювентусу, который более-менее набрал ход и вознамерился догнать лидирующую четвёрку. Фаворитизм туринцев был предельно очевиден.

Немного приглядимся к составу Наполи, чтобы оценить масштабы. Естественно, нет всех трёх африканцев: Кулибали, Ангисса, Осимхен – по одному ключевому игроку в каждой из линий. До сих пор травмирован Фабиан Руис, ещё один важный полузащитник. В дополнение к ним отсутствовали Мерет, Малькуи, Мариу Руй, Лосано и Унас. Кроме того, Элмас едва успел выздороветь и сдать отрицательный тест, а участие Ррахмани, Лоботки и Зелиньского было под сомнением из-за карантинных правил (оно вступает в силу с 10 января, поэтому им разрешили сыграть). Наконец, заразился ещё и Лучано Спаллетти. На скамейке остались только Петанья и не успевший набрать форму Элмас, остальные – сплошная молодёжь.

Удивительно, что даже такой Наполи по-взрослому дал бой и даже убедительнее выглядел до перерыва. Снова блеснул Мертенс, который в нужные моменты умеет вспоминать лучшие годы. Его точнейший удар, когда мяч разминулся со всеми игроками Ювентуса, вывел гостей вперёд. Справедливости ради, у Юве тоже были проблемы, особенно в центре защиты. Тут уже пришлось де Лигту, который играл в паре с Ругани, брать на себя функции лидера обороны.

Выдержать 90 минут на таком уровне было для гостей нереальной задачей. Ювентус, в отличие от соперника, имел кадровые резервы для усиления, чего стоит хотя бы Пауло Дибала, который появился во втором тайме. Счёт к тому времени был 1:1, забил Кьеза – ещё один игрок, чья потеря ощущалась в конце прошлого года. Хозяева явно намеревались вырвать победу и наседали в концовке, однако Наполи героически удерживал ничью, причём не сказать даже, что у ворот Оспины наблюдалась россыпь моментов. Постарались Ррахмани, Ди Лоренцо и компания, дисциплинированно оборонявшие свои владения.

Особые комплименты Фаузи Гуляму. Алжирец, который из-за многочисленных травм толком не играл несколько лет, провёл 90 минут в настолько ответственном матче на таком уровне, будто мы снова в 2017 году. Очень своевременное возвращение. Это разовый случай, или Гулям может решить проблемы Наполи с левым флангом обороны? Так или иначе, у Наполи локальный успех: команда сохранила пятиочковый отрыв от Ювентуса, который имел все шансы уменьшиться до почти невесомых двух очков.

Моуриньо был неправ?

Рома катастрофически не умеет играть лобовые матчи. Эта особенность проявлялась ещё при Паулу Фонсеке, и никуда не делать при Жозе Моуринью. Римское дерби, Ювентус, Интер и теперь уже оба матча с Миланом – везде "джаллоросси" не набрали хотя бы одного очка. Уж точно не этих результатов ждали от назначения столь авторитетного тренера.

Здесь кадровая ситуация играла, скорее, в пользу римлян. Их состав был не то чтобы оптимальным, но вполне привычным, чего не скажешь о Милане. Чего стоит хотя бы пробоина в центре защиты, где по разным причинам отсутствовали Кьер (о нём, увы, вовсе приходится надолго забыть), Томори и Романьоли. Связка Габбьи и Калулу не предвещала ничего хорошего, но "россонери" справились, шокировав оппонента в самом начале встречи.

Гости провели крайне неудачный матч в обороне. Чего стоит хотя бы второй гол, когда Ибаньес у своей штрафной подарил мяч Жиру – эпизод завершился ударом в штангу и голом Мессиаса, что позволило Милану обеспечить комфортные 2:0 и спокойно пережить ответный гол Ромы (отметим и чудо-сэйв Меньяна после удара Абрахама). Во втором тайме хаотичная игра несколько успокоилась, и на передний план вышла замена от Пьоли, который своевременно выпустил Леау. Забег португальца один на один стал решающим. Благодаря этой победе Милан подобрался к лидирующему Интеру на одно очко, но помним, что у "нерадзурри" матч в запасе.

У гостей хватало претензий к арбитру. Дело как в двух 11-метровых (касание Абрахама рукой было минимальным), так и в изобилии разноцветных карточек – Киффи не удержал матч под контролем. С другой стороны, итоговая победа Милана – справедливый результат, всё-таки хозяева кроме нереализованного пенальти в концовке ещё дважды попадали в каркас. Моуриньо после матча жаловался также на комплектацию состава, а также признался, что три года назад руководство миланцев активно вело с ним переговоры. Может быть, ему тогда следовало принять иное решение? Или Милану в итоге повезло, что Жозе отказался?

Два фестиваля на одном стадионе

Если от кого и стоит ждать настоящего шоу, то от Лацио и Эмполи – двух команд, не стесняющихся атаковать в ущерб обороне. Их личная встреча полностью удовлетворила любителей "тотал больше", а уж сюжет матча был воистину захватывающим. Победу могла добыть любая из команд, но в итоге на табло светились 3:3. Пожалуй, справедливая ничья: поражения тут никто не заслужил.

Характерно, что именно у Лацио с Эмполи нет ни одного игрока, заразившегося COVID-19. Возможно, поэтому они так бодры? Оптимальный состав, увы, не гарантирует надёжную защиту, тем более если мы говорим о команде Маурицио Сарри. Гости шокировали римлян, дважды забив на первых минутах. Так появился основной сюжет встречи: попытки "бьянкочелести" отыграться.

Атака хозяев проявила себя с наилучшей стороны. Лидером в этой встрече стал не кто-то из нападающих, а Сергей Милинкович-Савич, который забил два мяча (причём в стиле заправского центрфорварда) и отметился результативной передачей. Несколько раз Лацио не хватало самой малости для очередного гола – то взятие ворот отменяли из-за игры Патрика рукой, то Иммобиле не мог реализовать пенальти. Хуже того, лациали продолжили ошибаться у своих ворот: гол Ди Франческо родился после того, как Маркицца издевательски прокинул мяч между ног Луису Фелипе.

В турнирном плане это, конечно, потеря важных очков для команды Маурицио Сарри. Похоже, зона ЛЧ становится недосягаемой, а зрелищный футбол – утешение на любителя.

Ничьи вместо поражений

Приятная тенденция: команда Андрея Шевченко не проигрывает, а хотя бы играет вничью, причём с неплохими соперниками. Дженоа завершила 2021 год нулевкой против Аталанты, а теперь сыграла 1:1 против Сассуоло. К слову, и сам Шевченко на редкость быстро успел излечиться от коронавируса и занял место на тренерской скамье.

Матч начинался более чем оптимистично для генуэзцев: Маттиа Дестро забил симпатичный мяч пяткой. Увы, стартовая активность продлилась от силы десяток минут. Уже по ходу первого тайма Дженоа откатилась назад и привычно защищалась. Всего лишь 26% владения у гостей и 28:4 по ударам в пользу Сассуоло – показательная статистика. Добавим, что у "нероверди" были существенные потери, по разным причинам выпали Бога, Скамакка и Фраттези. Зато остался Берарди, который забил ответный мяч и был близок к тому, чтобы принесли хозяевам три очка. По такой игре ничья – успех для команды Шевченко, но можно было рассчитывать на большее.

Более того, если Дженоа набрала одно очко, то её конкуренты, Кальяри – полновесных три. Островитяне нашли любимого соперника в лице Сампдории, которую одолели и в первом круге. Команда Вальтера Мадзарри сумела прибавить во втором тайме, снова был хорош Жоао Педро, а вот хозяева нервничали – чего стоит удаление Кандревы, который на бровке грубо толкнул оппонента.

Теперь Кальяри обошёл Дженоа и приблизился к Специи. Команда Виктора Коваленко (он остался вне игры из-за коронавируса) уступила Вероне, у которой с десяток заболевших. Впрочем, ключевые игроки веронцев остались в строю, а на первый план вышел Джанлука Капрари. Самый душевный момент тура – как фанаты Вероны обливали пивом своих игроков, которые праздновали голы у гостевого сектора.

Сборная тура

Лучший игрок тура

Лучший тренер тура

Лучший гол тура

Маттиа Дестро (Дженоа)

Федерико Ди Франческо (Эмполи)

Джанлука Капрари (Верона)

Дрис Мертенс (Наполи)

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