За лучшего бомбардира чемпионата Аргентины требуют 25 млн евро.
Хулиан Альварес, Getty Images
07 января 2022, 09:40
Нападающий Ривер Плейт Хулиан Альварес может продолжить свою карьеру в итальянской Серии А. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По информации источника, переговоры с агентом 21-летнего аргентинца сегодня должны провести сразу три итальянских клуба — Интер, Милан и Фиорентина.
Также отмечается, что клубы рассматривают футболиста на следующий сезон и обсудят возможный летний переход.
Ранее СМИ сообщали, что с агентом игрока уже выходили на связь МЮ и Атлетико, но они не согласились выплачивать клаусулу в размере 25 миллионов евро.
В минувшем сезоне Альварес провел 20 матчей, в которых забил 18 голов и сделав шесть результативных передач. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата Аргентины.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.