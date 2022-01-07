Италия

За лучшего бомбардира чемпионата Аргентины требуют 25 млн евро.

Нападающий Ривер Плейт Хулиан Альварес может продолжить свою карьеру в итальянской Серии А. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, переговоры с агентом 21-летнего аргентинца сегодня должны провести сразу три итальянских клуба — Интер, Милан и Фиорентина.

Также отмечается, что клубы рассматривают футболиста на следующий сезон и обсудят возможный летний переход.

Ранее СМИ сообщали, что с агентом игрока уже выходили на связь МЮ и Атлетико, но они не согласились выплачивать клаусулу в размере 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне Альварес провел 20 матчей, в которых забил 18 голов и сделав шесть результативных передач. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата Аргентины.

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