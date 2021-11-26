Аргентина

Чемпионский титул достался команде из Буэнос-Айреса в 36 раз.

В поединке 22 тура чемпионата Аргентины Ривер Плейт на своем поле разгромил Расинг со счетом 4:0.

В составе победителей результативными ударами отметились Агустин Палавесино и Хулиан Альварес, а Брайан Ромеро оформил дубль, забив два мяча во втором тайме.

Таким образом, Ривер Плейт стал чемпионом Аргентины, оторвавшись от своего ближайшего преследователя Дефенса и Хустисия на 12 очков.

Для команды из Буэнос-Айреса это 36 чемпионский титул в истории клуба и она является рекордсменом страны по этому показателю. На втором месте идет Бока Хуниорс, на счету которого 28 титулов.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.