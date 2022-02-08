Италия

Опытный защитник угодил в лазарет "старой синьоры".

Защитник туринского Ювентуса Джорджо Кьеллини не сможет помочь команде в ближайших поединках, сообщает La Gazzetta dello Sport.

37-летний итальянец получил повреждение в матче против Фиорентины (2:0). По итогам медицинского обследования, у него травма икроножной мышцы.

Таким образом, Кьеллини пропустит ближайшие матчи против Сассуоло в Кубке Италии и Аталанты в Серии А. Игры пройдут 10 и 13 февраля. Помимо них Джорджо рискует пропустить встречи с Торино и Вильярреалом — 18 и 22 февраля.

В нынешнем сезоне Кьеллини провел 16 матчей во всех турнирах.

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