Италия

Дубль Фабио Квальяреллы принес в актив "дории" три очка.

Завершился поединок 26-го тура итальянской Серии А, в котором Сампдория принимала на своем поле Эмполи.

Подопечные Марко Джампаоло отправили в ворота соперника два безответных мяча, авторами которых стал Фабио Квальярелла, и одержали уверенную победу со счетом 2:0.

Что касается украинского форварда Сампдории Владислава Супряги, то он попал в заявку своей команды, однако участия в матче не принимал.

Сампдория - Эмполи 2:0

Голы: Квальярелла, 14, 29

Сампдория: Фальконе, Берешиньски, Колли, Феррари, Мурру, Ауджелло, Конти, Ринкон, Роналду Виейра, Экдаль, Кандрева, Торсбю, Сабири, Куальярелла, Капуто.

Эмполи: Викарио, Стоянович, Романьоли, Вити, Паризи, Какаче, Ди Франческо, Хендерсон, Бандинелли, Бенасси, Байрами, Журковски, Аслани, Ла Мантия, Кутроне, Пинамонти.