Италия

Футболистом вновь интересуются из Италии.

Накануне появилась новость о том, что итальянская Сампдория вновь рассматривает вариант с арендой форварда киевского Динамо Владислава Супряги.

Пока речь идет об аренде футболиста за один миллион евро. Однако в соглашении будет прописана сумма возможного выкупа игрока.

SampNews24 сообщает, что в договоре пропишут сумму в размере 8 миллионов евро. Однако выкуп игрока, по всей видимости, не будет обязательным.

Отметим, что в летнее трансферное окно клубы не смогли провернуть трансфер Супряги из-за разногласий в переговорочном процессе.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.