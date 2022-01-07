Футболистом вновь интересуются из Италии.
Владислав Супряга, ФК Динамо Киев
07 января 2022, 22:55
Накануне появилась новость о том, что итальянская Сампдория вновь рассматривает вариант с арендой форварда киевского Динамо Владислава Супряги.
Пока речь идет об аренде футболиста за один миллион евро. Однако в соглашении будет прописана сумма возможного выкупа игрока.
SampNews24 сообщает, что в договоре пропишут сумму в размере 8 миллионов евро. Однако выкуп игрока, по всей видимости, не будет обязательным.
Отметим, что в летнее трансферное окно клубы не смогли провернуть трансфер Супряги из-за разногласий в переговорочном процессе.
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