Италия

Украинец сохраняет шансы переехать в Италию.

Нападающий киевского Динамо Владислав Супряга вновь заинтересовал Сампдорию.

После неудачных переговоров летом 2021 года, клуб из Генуи вновь готов сделать предложение киевлянам по игроку.

По информации Il Secolo XIX, Динамо получит предложение по аренде нападающего с последующим правом выкупа.

За аренду Сампдория также готова заплатить. Речь идет о сумме в один миллион евро за полугодичную аренду с фиксированной суммой выкупа.

В текущем сезоне на счету Супряги пять матчей за "бело-синих", в которых он не отличался голевыми действиями.

Ранее сообщалось, что Супряга может перейти в чемпионат Румынии.