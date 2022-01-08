Италия

Фабиан Ридер может сменить чемпионат в зимнее трансферное окно.

Полузащитник Янг Бойз и сборной Швейцарии Фабиан Ридер заинтересовал Торино.

Представитель Серии А активно следит за выступлениями футболиста, в том числе за его успехами в Лиге чемпионов. По информации Sky Italia, руководство "быков" впечатлилось игрой 19-летнего хавбека и готово выкупить его контракт.

В текущем сезоне футболист сыграл 27 матчей за швейцарский коллектив во всех турнирах, в которых сумел забить четыре мяча, а также отдать семь результативных передач.

Transfermarkt оценивает Ридера в 4 млн евро.

Ранее сообщалось об интересе Торино к Фаресу.