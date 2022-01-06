Италия

Команду Андрея Шевченко покинет еще один не нужный игрок.

Торино и Лацио согласовали переход Мохамеда Фареса — сообщает сайт Альфредо Педуллы.

Лацио вернет 25-летнего защитника из аренды в Дженоа, где он, несмотря на яркий дебют, не смог закрепиться в составе, и отправит его в аренду с правом выкупа за 5,5 миллиона евро в Торино.

В послужном списке Фареса 10 матчей (0 голов) за национальную сборную Алжира и выступления за Верону (64 матча во всех турнирах, 1 гол), СПАЛ (44, 3), Лацио (29, 0) и Дженоа (1, 2).