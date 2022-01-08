"Россонери" надеются подписать новые соглашения с тремя футболистами.
Тео Эрнандес, Getty Images
08 января 2022, 19:13
Технический директор Милана Паоло Мальдини рассказал о том, с кем из футболистов его клуб надеется продлить контракты в ближайшем будущем.
"Мы ведем предварительные переговоры о продлении контрактов с Тео Эрнандесом и Исмаэлем Беннасером. Мы также хотим продлить с Рафаэлем Леау. Переговоры продолжаются", — приводит слова Мальдини журналист Николо Скира.
Ранее сообщалось, что Милан уже начал вести переговоры с Леау по новому контракту, предложив ему соглашение до лета 2026 года.
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