Италия

"Россонери" хотят сохранить португальца в команде.

Милан начнет переговоры по новому контракту с нападающим Рафаэлем Леау, сообщает издание Gazzetta dello Sport.

Руководство Милана хочет продлить соглашение с Леау и в ближайшее время встретится с его агентом. "Россонери" хотят подписать новый контракт с португальским вингером до 2026 года.

Действующий контракт Леау с Миланом рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 20 поединков в составе миланского клуба, отличившись шестью голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Милан проведет переговоры с нападающим Ривер Плейта Хулианом Альваресом.