Андреа Конти продолжит свою карьеру в другом клубе Серии А.
конти в борьбе против шомуродова, getty images
09 января 2022, 16:32
Защитник Милана Андреа Конти в ближайшее время покинет свой клуб ради перехода в Сампдорию.
По информации Джанлуки Ди Марцио, стороны уже подписали контракт и объявят о переходе в ближайшее время.
Ожидается, что контракт будет рассчитан до конца этого сезона с возможностью продления на три года. В текущем сезоне Конти принял участие всего в одном матче "россонери" — против Ромы.
Transfermarkt оценивает футболиста в 2.5 млн евро.
Ранее сообщалось, что Конти близок к переходу в Эмполи.