Италия

Андреа Конти продолжит свою карьеру в другом клубе Серии А.

конти в борьбе против шомуродова, getty images

конти в борьбе против шомуродова, getty images

Защитник Милана Андреа Конти в ближайшее время покинет свой клуб ради перехода в Сампдорию.

По информации Джанлуки Ди Марцио, стороны уже подписали контракт и объявят о переходе в ближайшее время.

Ожидается, что контракт будет рассчитан до конца этого сезона с возможностью продления на три года. В текущем сезоне Конти принял участие всего в одном матче "россонери" — против Ромы.

Transfermarkt оценивает футболиста в 2.5 млн евро.

Ранее сообщалось, что Конти близок к переходу в Эмполи.