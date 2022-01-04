Италия

Андреа Конти может оказаться в Эмполи уже в январе.

Эмполи и Милан уже практически договорились о переходе играющего в Парме на правах аренды защитника Андреа Конти, однако "россонери" хотят добавить в соглашение еще один пункт — сообщает Football Italia.

"Дьяволы" настаивают на том, чтобы Эмполи гарантировал им первоочередное право на приобретение Маттиа Вити летом 2022 года.

19-летний Вити считается самым перспективным итальянским защитником в Серии А, и Эмполи уже отказался продать его в Аталанту за 15 миллионов евро.

27-летний Андреа Конти провел 1 матч за национальную сборную Италии и выступал в составе Перуджи (17 матчей во всех турнирах, 0 голов), Виртус Лянчано (25, 0), Аталанты (50, 10), Милана (51, 0) и Пармы (10, 0).

Игрок юношеской сборной Италии Маттиа Вити провел 14 матчей во всех турнирах в составе Эмполи (0 голов).