Италия

Футболист получит существенную прибавку к зарплате.

Милан согласовал новый контракт с левым защитником команды Тео Эрнандесом.

Новое соглашение будет рассчитано до лета 2026 года, а сам футболист будет получать четыре с половиной миллиона евро в год, сообщает Николо Скира.

Сторонам осталось согласовать последние детали, а в ближайшие дни о подписании будет объявлено официально.

В текущем сезоне француз провел 22 поединка за Милан во всех турнирах, отличившись четырьмя забитыми мячами, а также отдал пять результативных передач.

Ранее Мальдини подтвердил факт переговоров с Эрнандесом и еще одним футболистом "россонери".