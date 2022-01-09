Италия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 21-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют римская Рома и туринский Ювентус.

Одним из главных поединков 21-го тура итальянской Серии А станет встреча на Стадио Олимпико между римской Ромой и туринским Ювентусом.

Жозе Моуриньо, после поражения от Милана (1:3), предпочел увидеть с первых минут Кристанте в тройке центральных защитников, в то время как Мэйтленд-Найлз дебютирует за римлян в качестве игрока правого фланга, а Феликс Афена-Гьян отправится в пару форвардов к Абрахаму.

Массимилиано Аллегри, на фоне ничьей против неаполитанского Наполи (1:1), решил использовать Де Шильо на левом фланге обороны, в то время как Бентанкур дополнил тройку полузащитников, а Кин и Дибала разместятся в атаке.

Рома: Патрисиу — Кристанте, Ибаньес, Смоллинг — Мэйтленд-Найлз, Лор. Пеллегрини, Верету, Мхитарян, Винья — Афена-Гьян, Абрахам.

Запасные: Бур, Мастрантонио, Вильяр, Перес, Калафиори, Шомуродов, Рейнолдс, Майораль, Кумбулла, Бове, Залевски.



Ювентус: Щесны — Куадрадо, Де Лигт, Ругани, Де Шильо — Маккенни, Локателли, Бентанкур — Кьеза, Дибала, Кин.

Запасные: Перин, Кьеллини, Артур, Мората, Лука Пеллегрини, Бернардески, Кайо, Рабио, Аке, Кулусевски.