Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

Милан в рамках поединка двадцать первого тура чемпионата Италии гостил у Венеции и добился разгромной победы.

Подопечные Стефано Пьоли открыли счет уже на второй минуте усилиями Ибрагимовича, а во втором тайме Эрнандес сделал дубль.

Обзор матча:

Венеция – Милан 0:3

Голы: Ибрагимович, 2, Эрнандес, 48, 59 (пенальти).

Венеция: Ромеро – Маццокки, Свобода, Чеччарони, Хапс – Кюизанс (Кийин, 60), Ампаду, Бузио (Фьордилино, 79) – Араму (Юнсен, 60) – Анри (Чрнигой, 60), Окереке (Бьяркасон, 88).

Милан: Меньян – Флоренци (Странья, 88), Калулу, Габбья, Эрнандес – Тонали, Бакайоко – Салемакерс (Жуниор Мессиас, 46), Браим Диас (Мальдини, 73), Рафаэл Леау (Ребич, 62) – Ибрагимович (Жиру, 73).

Предупреждения: Чеччарони – Салемакерс, Габбья, Тонали.

Удаление: Свобода, 58.