Италия

Завершились поединки итальянской Серии А.

Завершились два поединка 21-го тура итальянской Серии А.

Руслан Малиновский помог Аталанте в гостях крупно обыграть Удинезе. Счет в матче открыл Пашалич, а затем с паса украинского хавбека Муриэль удвоил преимущество своей команды.

Под занавес первого Малиновский "разрядил пушки" и довел счет до разгромного. Во втором тайме игроки Удинезе попытались исправить положение и забили два мяча в ворота Муссо, однако пропустили трижды.

Удинезе — Аталанта 2:6

Голы: Джимсити, 59, Бету, 80 — Пашалич, 17, Муриэль, 22, 76, Малиновский, 43, Мехле, 89, Пессина, 90+2

Удинезе: Паделли — Перес, Нюйтинк, Де Майо, Бекао, Молина — Деулофеу, Удоджи (Соппи, 66), Уолас, Пуссетто (Саксесс, 74) — Бету

Аталанта: Муссо — Джимсити (Читтадини, 90), Паломино, Толои — Пеццелла (Хатебур, 73), Пашалич (Миранчук, 73), Малиновский, Копмейнерс, де Роон (Пессина, 46), Мехле — Муриэль (Иличич, 79)

Предупреждения: Бекао, Деулофеу, Де Роон, Джимсити.

Во втором поединке игрового слота Наполи на своем поле добыл непростую победу над Сампдорией. Единственным голом в матче отличился Петанья в конце первого тайма.

Наполи - Сампдория 1:0

Гол: Петанья, 43

Наполи: Оспина — Гулям (Туанзебе, 80), Жезус, Ррахмани, Ди Лоренцо — Лоботка, Демме (Фабиан Руис, 80), Мертенс, Инсинье (Политано, 30), Элмаз — Петанья

Сампдория: Аудеро (Фальконе, 46) — Ауджелло (Мурру, 75), Шабо, Феррари (Йепес, 89), Дрэгушин — Торсбю, Аскильдсен, Экдаль (Ринкон, 46), Чьерво (Капуто, 72) — Куальярелла, Габбьядини

Предупреждения: Шабо, Мурру.