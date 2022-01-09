Италия

Наставник Ромы прокомментировал поражение своей команды в матче Серии А.

В 21-м туре итальянской Серии А Рома на своем поле в фантастическом матче уступила Ювентусу (3:4).

Главный тренер хозяев Жозе Моуриньо прокомментировал встречу, которая складывалась в пользу его команды, но в итоге обернулась катастрофой.

"Нам нужно все проанализировать. Мы 70 минут контролировали ход поединка, а затем случилось что-то невероятное.

У нас были хорошие тактические построения, мы неплохо играли, но в конце матча случился психологический коллапс. Этот год действительно сложный для нас, команде трудно противостоять большим оппонентам.

В команде много талантливых футболистов, но нам не хватает умения сохранять холодный ум. Новички должны привнести в команды "мышцы". Ожидаем прибытие второго хавбека", — приводит слова португальского специалиста сайт Джанлуки Ди Марцио.

Следующий поединок в рамках Серии А Рома проведет в воскресение, 16 января против Кальяри.