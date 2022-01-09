Италия

Завершились два поединка чемпионата Италии.

Интер в рамках матча двадцать первого тура Серии А принимал на своем поле Лацио и добился победы со счетом 2:1.

Подопечные Симоне Индзаги открыли счет усилиями Бастони, но Иммобиле оперативно восстановил паритет. Впрочем, гол Шкриньяра в середине второго тайма принес хозяевам три очка.

Интер — Лацио 2:1

Голы: Бастони, 30, Шкриньяр, 67 — Иммобиле, 35

Интер: Ханданович — Думфрис (Дармиан, 77), де Врей, Шкриньяр, Бастони, Перишич (Димарко, 82) — Брозович, Гальярдини, Барелла (Видаль, 82) — Санчес (Корреа, 73), Мартинес (Джеко, 73).

Лацио: Стракоша — Хюсай (Лаццари, 80), Раду, Луис Фелипе, Марушич — Катальди (Лейва, 68), Милинкович-Савич, Башич (Луис Альберто, 68) — Педро, Иммобиле, Фелипе Андерсон (Дзакканьи, 60).

Предупреждения: Видаль — Луис Фелипе, Башич, Раду, Дзакканьи

В другом матче Салернитана на выезде удивила Верону и добилась победы со счетом 2:1, вплотную приблизившись к Дженоа Андрея Шевченко.

Верона — Салернитана 1:2

Голы: Лазович, 63 — Джурич, 29, Кастаньос, 70

Удаление: Илич, 89