Италия

Судьба украинского специалиста повисла на волоске.

Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко может быть уволен из итальянского клуба в ближайшие часы.

Как сообщает Tuttomercatoweb, сегодня руководство "грифонов" проведет заседание членов правления, на котором будет решаться судьба украинского специалиста.

По информации итальянских СМИ, в руководстве Дженоа мнения разделились — часть управленцев намерены уволить Шевченко, чтобы спасти сезон, а другая часть намерена дать шанс украинскому специалисту, так как будет проведена трансферная кампания под главного тренера.

За 10 матчей во главе Дженоа, Шевченко добился одной победы (в Кубке Италии над Салернитаной), три ничьи и шесть поражений в Серии А.

Ранее о последних неудачах команды высказался Доменико Кришито.