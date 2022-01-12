Италия

Обозреваем события в чемпионате Италии

Очередной тур стал замечательной иллюстрацией того, что Серия А превратилась в самый зрелищный из топ-чемпионатов. Команды наколотили 39 голов, почти четыре в среднем за игру. Конечно, не всегда это говорит о высоком качестве футбола – так, встречу Ювентуса и Ромы едва ли можно назвать образцовой, оба соперника допустили значительное количество ошибок. Зато невероятный сценарий с "камбэком" туринцев, семью голами и нереализованным пенальти компенсировал любые огрехи.

Если оценивать турнирную ситуацию, то выделим уверенные результаты фаворитов – выиграли все команды из лидирующей четверки плюс догоняющий их Юве. По-настоящему удивило разве что крупное поражение Фиорентины в Турине, но "скуадра виола" всё-таки не до конца закрепилась в группе лидеров, что и показал её матч с Торино.

Внизу таблицы, увы, всё хуже становится положение Дженоа. Поражение от Специи важно именно в турнирном плане, ведь именно "орлята" выглядят одним из потенциальных конкурентов команды Андрея Шевченко, отставшей на целых семь очков. Для пущего контраста выиграли оба соседа по зоне вылета – Салернитана и Кальяри. В общем, пока для украинского тренера реализуется наиболее пессимистичный сценарий, и возможная его отставка стала предметом обсуждения для руководства Дженоа.

Важное замечание: в отличие от предыдущего тура, были проведены все десять матчей. Два из них пришлось сдвигать на понедельник и вторник, причём Болонья была бы не против совсем перенести игру с Кальяри.

Здесь атакуют даже Аллегри и Моуриньо

В Риме творилось что-то невероятное. Две команды вроде бы оборонительных тренеров выдали один из самых безумных матчей всего сезона. Рома повела 3:1 по ходу второго тайма, но Ювентус нашёл в себе силы отыграться и даже выйти вперёд, забив трижды за семь минут. Кульминация встречи – пенальти в ворота гостей уже при счёте 3:4, когда экс-романиста Щесны отразил удар Пеллегрини.

Добавим, что Массимилиано Аллегри из-за дисквалификации не мог непосредственно управлять командой со скамьи. Может быть, поэтому игра получилась столь нетипичной для Юве? Зато решающий мяч на счету Маттиа Де Шильо, которого в полушутку называют любимым игроком Аллегри. Крайний защитник не отличался, подумать только, с ноября 2017 года – с тех пор прошло 1505 дней. Невольным ассистентом стал Крис Смоллинг, чья неудачная скидка оказалась на редкость удобной.

Грустный момент для Ювентуса – травма Кьезы ещё в первом тайме. Худшие опасения подтвердились: разрыв крестообразных связок и ориентировочно девять месяцев вне футбола. Первая серьёзная травма игрока, который претендовал на звание одного из лидеров "бьянконери". Кадровые проблемы преследуют туринцев на протяжении всего сезона. Долго ли продержится Дибала? На Олимпико он забил симпатичный мяч ещё в первом тайме. На том отрезке матча преимущество Ромы было заметным, и лишь индивидуальное мастерство Пауло дало гостям возможность сравнять счёт.

Теневой герой матча – Альваро Мората. Обильно критикуемый испанец вышел на замену и не отличался самостоятельно, зато поучаствовал во всех трёх голах. Чего стоит хотя бы его результативный навес на Локателли, когда Мората ловко "убрал" Ибаньеса. Вероятно, Ювентусу действительно не надо спешить с его продажей.

Рома начала год с двух поражений, суммарно же их в таблице уже девять. Явно не для таких результатов приглашали Моуриньо, который продолжает отрываться на игроках, критикуя их после очередной неудачи. "Джаллоросси" начинают безнадёжно отставать от зоны Лиги чемпионов, а эксперименты Жозе ни чему не приводят. На этот раз он вернулся к игре в четыре защитника, решил выпустить Афена-Гьяна и с ходу поставил новичка Мейтленд-Найлза (в Риме нынче сборная экс-игроков АПЛ), но вновь потерпел крах. Конечно, настолько безумный матч впору назвать исключением, но общая картина не оставляет места для подобных трактовок.

Бастони в роли Чалханоглу

Интер выиграл в куда более спокойном матче, где тоже, однако, нашлось место интриге. "Нерадзурри" владели инициативой и заслуженно победили, дожав-таки соперника, хотя Лацио успел сравнять благодаря коллективной ошибке защитников и Хандановича и какое-то время удерживал ничью. Тем не менее, сравнение двух команд оказалось явно в пользу нынешних подопечных Симоне Индзаги. Они выиграли даже по владению (61%), хотя в противостоянии с Маурицио Сарри это далеко не очевидный момент.

Неожиданный герой встречи – защитник Алессандро Бастони, который прогрессирует с каждым годом. На этот раз он проявил себя в атаке, став автором гола и результативной передачи. Бастони в этих эпизодах действовал как заправский треквартиста, став фактической заменой Хакану Чалханоглу, который пропускал этот матч из-за дисквалификации (турок должен был не сыграть с Болоньей, но тот матч был отложен, из-за чего плеймейкер выпал на игру с Лацио). Лишнее свидетельство отменной глубины состава "нерадзурри".

Характерно, что и второй гол на счету защитника Шкриниара, который таким образом исправился за не самую уверенную игру в моменте с голом Иммобиле. Счёт мог быть крупнее, чего стоит хотя бы отменённый гол Мартинеса из-за минимальнейшего офсайда. Лацио – не из тех команд, что умеют выстраивать плотную оборону. Шансом римлян могло бы стать доминирование в центре поля, однако дуэль полузащитников осталась за хозяевами. Иммобиле и Педро были достаточно опасны, но их усилий не хватило для того, чтобы набрать очки.

Как Милан выходил в лидеры

По ходу воскресенья на первое место забирался Милан, у которого на один сыгранный матч больше, чем у земляков. "Россонери" прекрасно начали год, уверенно набрав шесть очков за два тура. Победа над Венецией – образец уверенной игры заведомого фаворита. Команда Пьоли быстро забила и не отдавала инициативу до последней минуты.

Результат во многом сделал левый фланг, где взаимодействовали Тео Эрнардес и Рафаэль Леау. Они разыграли комбинацию на 2-й минуте, когда Леау прострелил на Ибрагимовича, а затем уже пришло время Тео, который забил дважды – с игры, а потом с 11-метрового. Также отметим превосходную форму Тонали. Доминирование Милана в центре поля было настолько явным, что позволило чувствовать себя уверенно экспериментальной паре центрбеков Калулу – Габбья. Им крайне редко приходилось вступать в отбор.

Эта победа временно дала Милану возможность почувствовать себя лидером – отбери Лацио очки у Интера, а на первом месте оказалась бы команда Пьоли (с оговоркой, что у "нерадзурри" на игру меньше). Так или иначе, это важный для "россонери" отрезок. В лучшем случае они навяжут землякам борьбу за "скудетто", в худшем – будут иметь форму в борьбе за места в Лиге чемпионов.

Шевченко (заочно) против Коваленко

Печаль тура – Дженоа и её игра со Специей. Этот матч, мягко говоря, выбивался из общего ряда зрелищных противостояний. Два аутсайдера играли на результат, и куда убедительнее выглядела команда Тьяго Мотты. Его коллега Андрей Шевченко вовсе не присутствовал на стадионе из-за положительного теста на коронавирус – новость о быстром выздоровлении Шевы оказалась преждевременной. В его отсутствие "грифонами" руководил ассистент Мауро Тассотти, прекрасно нам знакомый по работе в сборной Украины, а поклонникам Кальчо со стажем – как игрок Милана и помощник Карло Анчелотти.

Этот матч Тассотти наверняка постарается забыть как можно быстрее. Специя однозначно превосходила соперника в первом тайме, и счастье Дженоа, что к перерыву на табло горели всего лишь 0:1. Во втором тайме хозяева выравняли игру и даже завладели территориальным преимуществом (сказался выход Пандева и восстановившегося Ровеллы), но забить не смогли – лучшим, пожалуй, был шанс Кайседо, который не дотянулся до мяча в метре от ворот.

Справедливости ради, у Специи тоже хватало опасных контратак – недаром лучшим игроком в составе Дженоа опять стал голкипер Сиригу. На концовку появился Виктор Коваленко – он, в отличие от Шевченко, успел выздороветь, но противостояние игрока со своим экс-тренером по национальной сборной вышло заочным. "Орлята" выиграли лигурийское дерби, а болельщики Дженоа в недоумении: при Баллардини их команда хотя бы забивала.

Бойся Аталанты в январе

Зато можно порадоваться голу Малиновского и игре Аталанты в целом. Характерная особенность: бергамаски всегда мощно начинают год. Оцените эти результаты: первый матч 2021 года – вынос Сассуоло 5:1, 2020-го – 5:0 с Пармой, 2019-го – 5:0 с Фрозиноне, и вот теперь 6:2 с Удинезе (помним, что стартовый тур текущего года Аталанта пропустила). Блистал индивидуальными действиями Муриэль, но и Малиновский не остался в стороне, оформив 1+1. Забил Руслан, конечно же, родной левой, когда мяч отскочил к нему в штрафной.

Ещё две команды, мощно проявившие себя в этом туре – Торино и Сассуоло. "Гранатовые" в понедельничном матче разгромили Фиорентину, забив ей четыре безответных мяча. Удивительный результат, говорящий о недюжинном потенциале команды Ивана Юрича. Тут выделяем хорвата Брекало, отлично вписавшегося в нападение "гранатовых". Что же касается Сассуоло, то здесь, помимо Берарди (вот кого можно ставить в сборную тура хоть каждую неделю) феерили молодые звёзды – Распадори и Скамакка.

Удивили победы двух аутсайдеров. Похоже, Верона решила стать карикатурным "робингудом", который обыгрывает сильных и проигрывает слабым. Надо же было ухитриться обыграть дома Ювентус и обе римские команды, чтобы затем уступить Салернитане. Что же касается успеха Кальяри, то его можно объяснить проблемами Болоньи, которая из-за вспышки коронавируса толком не готовилась к матчу. Островитяне, добыв волевую победу в самой концовке, набрали шесть очков за два январских тура. Заявка на спасение?

Сборная тура

Лучший гол тура

Алессандро Бастони (Интер)

Пауло Дибала (Ювентус)

Луис Муриэль (Аталанта)

Лоренцо Пеллегрини (Рома)

Андреа Петанья (Наполи)

Юмор

Ханданович в матче с Лацио

Кьеллини: вышел на 82 минуте, перевязал разбитую голову на 84-й

Когда Де Шильо забивавл предыдущий раз в Серии А:

- iPhone7 едва вышел

- Despacito звучал на всех радиостанциях

- Слово "коронавирус" ещё было малоизвестным

ТАБЛИЦА: