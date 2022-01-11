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Торино — Фиорентина, getty images
11 января 2022, 07:27
В поединке 21-го тура итальянской Серии А Торино принимал на своем поле Фиорентину и одержал разгромную победу над соперником.
"Фиалки" пропустили в свои ворота от хозяев четыре безответных мяча, тем самым прервав свою серию без поражений, которая продлилась шесть матчей кряду.
Обзор матча:
Торино — Фиорентина 4:0
Голы: Синго, 19, Брекало, 23, 31, Санабрия, 58.
Торино: Джемелло — Джиджи, Бремер, Родригес — Синго (Зима, 88), Лукич, Мандрагора, Войвода — Прат (Побега, 79), Брекало (Пьяца, 79), Санабрия (Варминг, 88).
Фиорентина: Терраччано — Одриосола, Миленкович, Мартинес (Игор, 46), Бираги — Бонавентура, Торрейра, Кастровилли (Малех, 74) — Кальехон (Сапонара, 46), Гонсалес (Иконе, 78), Влахович (Кокорин, 74).
Предупреждения: Джиджи, Войвода — Мартинес, Игор.