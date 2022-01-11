Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов чемпионата Италии.

В поединке 21-го тура итальянской Серии А Торино принимал на своем поле Фиорентину и одержал разгромную победу над соперником.

"Фиалки" пропустили в свои ворота от хозяев четыре безответных мяча, тем самым прервав свою серию без поражений, которая продлилась шесть матчей кряду.

Обзор матча:

Торино — Фиорентина 4:0

Голы: Синго, 19, Брекало, 23, 31, Санабрия, 58.

Торино: Джемелло — Джиджи, Бремер, Родригес — Синго (Зима, 88), Лукич, Мандрагора, Войвода — Прат (Побега, 79), Брекало (Пьяца, 79), Санабрия (Варминг, 88).

Фиорентина: Терраччано — Одриосола, Миленкович, Мартинес (Игор, 46), Бираги — Бонавентура, Торрейра, Кастровилли (Малех, 74) — Кальехон (Сапонара, 46), Гонсалес (Иконе, 78), Влахович (Кокорин, 74).

Предупреждения: Джиджи, Войвода — Мартинес, Игор.