Италия

Команда Морено Лонго поднялась на девятое место в турнирной таблице Серии А.

В поединке 21 тура итальянской Серии А Торино на своем поле разгромил Фиорентину со счетом 4:0.

Счет в матче был открыт в середине первого тайма, когда результативным ударом отметился Уилфрид Синго, а спустя четыре минуты Йосип Брекало удвоил преимущество хозяев.

Еще через восемь минут Брекало оформил дубль, а окончательную точку в матче поставил Антонио Санабрия в середине второго тайма.

После 20 игр Торино набрал 28 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице Серии А, а у "фиалок" 32 балла и шестая строчка.

Торино — Фиорентина 4:0

Голы: Синго, 19, Брекало, 23, 31, Санабрия, 58.

Торино: Джемелло — Джиджи, Бремер, Родригес — Синго (Зима, 88), Лукич, Мандрагора, Войвода — Прат (Побега, 79), Брекало (Пьяца, 79), Санабрия (Варминг, 88).

Фиорентина: Терраччано — Одриосола, Миленкович, Мартинес (Игор, 46), Бираги — Бонавентура, Торрейра, Кастровилли (Малех, 74) — Кальехон (Сапонара, 46), Гонсалес (Иконе, 78), Влахович (Кокорин, 74).

Предупреждения: Джиджи, Войвода — Мартинес, Игор.